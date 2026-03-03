Nasce Crêuza de Mä | la nuova casa editrice indipendente che unisce libri e cortometraggi per raccontare storie vere ostinate e contrarie

È nata Crêuza de Mä, una casa editrice indipendente che combina libri e cortometraggi per narrare storie autentiche e spesso controcorrente. Il progetto si focalizza su racconti di persone e eventi reali, con un approccio che privilegia testimonianze di coraggio e determinazione. In un momento in cui molti si concentrano sulle divisioni, questa iniziativa sceglie di portare alla luce narrazioni che sfidano le convenzioni.

In un momento storico in cui l’attenzione sembra premiare quasi sempre ciò che divide, arriva un progetto editoriale che sceglie deliberatamente un’altra direzione: cercare e raccontare storie vere, trasformative, coraggiose. Si chiama Crêuza de Mä ed è una nuova casa editrice indipendente nata all’interno di CDM Lab, una fucina di progetti culturali che mette al centro un’idea semplice e potentissima: valorizzare “le azioni buone” e rendere visibile ciò che spesso resta ai margini del racconto pubblico. A guidare questa nuova avventura è Matteo Fortuna, fondatore e direttore, affiancato da una squadra che rende il progetto “a tutto tondo”: Edoardo Fantini, che segue le produzioni audiovisive, e Stefano Massari, responsabile della comunicazione e dell’identità complessiva. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

