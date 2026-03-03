Napoli-Torino | 3400 posti in più sulla Linea 2 per il deflusso

Per la partita di Serie A tra Napoli e Torino in programma venerdì 6 marzo alle 20, il trasporto pubblico a Napoli ha aumentato di 3.400 i posti disponibili sulla Linea 2. Questa modifica si traduce in una maggiore capacità di gestione del flusso di tifosi lungo la rete di trasporto cittadina. L’aggiornamento riguarda specificamente la tratta interessata dall’evento calcistico.

Il trasporto pubblico a Napoli si prepara a gestire l'afflusso dei tifosi per la sfida di Serie A tra Napoli e Torino, in programma venerdì 6 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha predisposto un piano straordinario che prevede l'estensione degli orari della Linea 2 oltre il termine consueto del servizio. Questa iniziativa mira a garantire un deflusso agevole degli spettatori dall'impianto di Fuorigrotta, offrendo una soluzione concreta alla mobilità urbana durante eventi sportivi di rilievo. Complessivamente saranno 7 le corse metropolitane straordinarie aggiuntive, che porteranno un totale di 3400 posti in più per i viaggiatori.

