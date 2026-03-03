Napoli ricordi la zona Mazzarri? Adesso c’è la zona Conte | dal Cagliari al rigore di Marassi a Lukaku a Verona

A Napoli, la zona Mazzarri è ora sostituita da quella Conte, che comprende partite come il rigore di Marassi, il match con il Cagliari e la rete di Lukaku a Verona. Proprio il gol di Lukaku negli ultimi minuti ha contribuito a riaccendere la speranza di qualificazione in Champions League per il Napoli.

Gazzetta: "Questa tendenza ha radici lontane, risale al 2-2 di San Siro con l'Inter: il solito McTominay, quello dei capolavori, che per afferrare l'Inter ha atteso il minuto 81" Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku Il gol allo scadere di Lukaku ha prepotentemente rilanciato il Napoli nella corsa al posto Champions. Gol, quelli segnati oltre il 90esimo, che si stanno rivelando un fattore. Una volta c'era la zona Mazzarri (memorabile una rimonta casalinga contro il Milan da 0-2 a 2-2 nel recupero), ora c'è la zona Conte. Ne parla Antonio Giordano sulla Gazzetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, ricordi la zona Mazzarri? Adesso c'è la zona Conte: dal Cagliari al rigore di Marassi, a Lukaku a Verona Napoli, la zona Cesarini ti è amica: dal Cagliari al rigore di Marassi, quanti gol segnati oltre il 90esimoIl gol allo scadere di Lukaku ha prepotentemente rilanciato il Napoli nella corsa al posto Champions. Leggi anche: Verona-Napoli: Conte al Bentegodi per blindare la zona Champions