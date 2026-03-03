Napoli nuovo allarme in mediana | Lobotka in dubbio per il Torino

Il Napoli rischia di dover fare a meno di Lobotka per la partita contro il Torino, in programma venerdì allo stadio Maradona. La presenza del centrocampista slovacco è ancora in dubbio, mentre le altre condizioni della squadra verranno valutate nelle prossime ore. La sfida si avvicina e la squadra si prepara senza certezza sulla disponibilità del giocatore chiave.

Brutte notizie in casa Napoli a pochi giorni dalla sfida contro il Torino in programma venerdì allo stadio Maradona. Stanislav Lobotka è infatti alle prese con un fastidio muscolare emerso nell'ultima giornata di campionato. A riportare l'indiscrezione è il giornalista Francesco Modugno di Sky Sport. Le condizioni del centrocampista slovacco verranno valutate nei prossimi giorni per capire l'entità del problema e stabilire se potrà essere convocato per il match contro i granata. Al momento, la sua presenza è in forte dubbio.

