Napoli | la Madonna degli Scarti un altare di rifiuti che parla

A Napoli, nel quartiere Avvocata, è stato realizzato un altare dedicato alla Madonna degli Scarti e degli Scartati. L’opera è composta da rifiuti raccolti in strada e, attraverso questa installazione, si crea un punto di riflessione sulla presenza di spazzatura nelle aree urbane. L’altare si presenta come un esempio di arte pubblica che utilizza materiali di scarto per comunicare un messaggio visibile a tutti.

Nel cuore di Napoli, nel quartiere Avvocata, sorge un altare dedicato alla Madonna degli Scarti e degli Scartati, un'opera d'arte urbana che trasforma i rifiuti in un simbolo di speranza. Questa immagine sacra, realizzata con materiali di scarto come bottiglie di plastica e manichini, si trova incastonata in un muro di tufo tra i vicoli stretti di via San Lorenzo da Brindisi. La presenza di questa Madonna non è casuale, ma nasce da un progetto dei ragazzi del centro sociale locale, che hanno voluto dare voce a chi viene lasciato indietro. La statua non guarda né in alto né in basso, ma fissa lo sguardo in un'espressione di sbigottimento, come se cercasse un approdo o aiuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu La Madonna del Rugby nella chiesa di San Bartolomeo: magliette, cappellini e il rosario rossoblù all’altareRovigo, 18 dicembre 2025 - “Ti prego in silenzio prima d’indossare la mia maglia rossa blu e scendere in campo. L’artigianato che salva la vita. La storia di Cecco e delle sue opere. Tutto nasce dal recupero degli scartiA Natale le storie più belle non sempre brillano di luci, ma di silenzi, attese e piccoli gesti ostinati. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli: la Madonna degli Scarti, un... Discussioni sull' argomento Dove si trova a Napoli la Madonna degli Scarti e degli Scartati; I lavori in Consiglio comunale; Una preghiera per Domenico alla Madonna di Pozzano; All’Auditorium Madonna della Rosa di Molfetta, la Stagione concertistica ‘Polifonie d’Eccellenza’ ospita Il Cinquetto, la comicità in frac dei professori d’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Dove si trova a Napoli la Madonna degli Scarti e degli ScartatiLa Madonna degli Scarti troneggia da un altarino incastonato in un vecchio muraglione di tufo divorato dalle erbacce e incastrato tra stretti vicoli. Siamo nel cuore di Napoli, ma in una zona che i tu ... napolitoday.it Spazio Napoli - facebook.com facebook #Napoli, finalmente #DeBruyne: il belga di nuovo in gruppo, ecco quando può tornare in campo x.com