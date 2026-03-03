Napoli il turnover diventa una necessità | tre giocatori hanno bisogno di riposo

A Napoli, il turnover diventa ormai una necessità a causa degli infortuni che hanno coinvolto diversi giocatori e messo in difficoltà tutto il team. Tre calciatori hanno bisogno di riposo per recuperare, mentre lo staff tecnico si prepara a gestire le prossime sfide senza alcune pedine fondamentali. La squadra si prepara a riorganizzarsi in vista delle prossime partite, tenendo conto delle assenze.

Gli infortuni hanno messo a dura prova tutti i componenti del Napoli, dai giocatori all’allenatore, passando per lo staff. Il lavoro è diventato più difficile del previsto, per tutti. Tante cose non sono andate come sperato, ma nel finale di stagione non si può più sbagliare. Gli azzurri hanno un solo obiettivo, la qualificazione in Champions League. Ci sarà bisogno di tutti, ma qualcuno dovrà recuperare le forze. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, alcuni calciatori azzurri avrebbero più bisogno di riposo rispetto ad altri. Il primo è sicuramente Elmas, in campo da 32 partite consecutive. Uno sforzo enorme da parte del centrocampista macedone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

