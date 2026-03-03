Napoli il giorno dell’autopsia sul piccolo Domenico

A Napoli si svolge oggi l’autopsia sul corpo di Domenico, il bambino deceduto dopo aver subito un trapianto di cuore. La salma è stata portata nel reparto di medicina legale, mentre i medici stanno analizzando le cause della morte. La procedura si svolge sotto la supervisione del personale sanitario e delle forze dell’ordine.

A Napoli, è il giorno dell’autopsia sul piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Davanti al Gip 7 indagati, tutti sanitari dell’ospedale Monaldi con i periti di parte. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

