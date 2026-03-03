A Napoli, il tecnico ha sottolineato l'importanza dei rientri di Lukaku e De Bruyne, considerandoli fondamentali per la squadra. Tuttavia, ha evidenziato che dietro c’è ancora bisogno di migliorare la compattezza difensiva, soprattutto in assenza di alcuni giocatori chiave. La squadra si prepara alla prossima sfida, concentrandosi sulle aree da rafforzare per affrontare al meglio le difficoltà.

Napoli, 3 marzo 2026 - La solidità difensiva, complici le assenze importantissime nel reparto di pilastri come Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, non è quella dei giorni migliori, come testimonia il gol concesso anche al Verona ultimo in classifica nello scorso turno di campionato, ma pian piano i tre 'superstiti' della retroguardia stanno crescendo a livello personale e di collettivo: è il caso di Sam Beukema, Juan Jesus e soprattutto Alessandro Buongiorno, che si è concesso ai microfoni di Radio Crc. Buongiorno e Lukaku e le loro 'lauree' Il primo argomento toccato, ed è quasi una novità nel mondo del calcio, è stato il percorso accademico completato dal classe '99, descritto con lecito orgoglio dal diretto interessato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Buongiorno: "Importanti i rientri di Lukaku e De Bruyne, ma dietro serve crescere"

