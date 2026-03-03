Napoli Borghi | Vittoria vitale ma restano i segni di una stagione complicata

Il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro l’Hellas Verona al “Bentegodi”. Borghi ha commentato che si tratta di un risultato vitale, anche se la squadra mostra ancora i segni di una stagione difficile. La partita ha visto i partenopei ottenere tre punti fondamentali, ma la fatica e le difficoltà sono evidenti. Ora il team si prepara a affrontare le prossime sfide di campionato.