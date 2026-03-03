Il Napoli di Antonio Conte si distingue in classifica, occupando la prima posizione nella speciale classifica. La squadra affronta una stagione complicata, caratterizzata da molte difficoltà e numerosi infortuni che hanno influenzato le prestazioni. Nonostante le sfide, i partenopei continuano a mantenere il loro ruolo di vertice. La squadra si prepara a proseguire la stagione con determinazione.

Stagione complicata per il Napoli di Antonio Conte, tante difficoltà dovute anche alla grande quantità di infortunati. Gli azzurri, nonostante le difficoltà, hanno sempre dimostrato di mettercela tutta all’interno del rettangolo verde, dimostrando vero attaccamento alla maglia. Avete visto la speciale classifica che premia la squadra del mister salentino? Il Napoli di Antonio Conte ha dimostrato di metterci il cuore in tutte le gare. Alcune non sono andate nel verso giusto, altre si sono complicate ma gli azzurri hanno dimostrato di provarci sempre fino al 90' e oltre. La statistica, difatti, premia la voglia di non mollare degli azzurri. Come mostrato in un focus da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Antonio Conte è infatti quella ad aver guadagnato più punti nei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, azzurri duri a morire: primi nella speciale classifica

Leggi anche: Spinazzola: «Siamo duri a morire. Con Conte non si molla mai»

Guida più consapevole, ma i vizi sulle strade italiane sono duri a morireNel 2022 AutoScout24 realizzava una ricerca che prendeva in esame 22 comportamenti chiave, utilizzati come indicatori delle (cattive) abitudini al...

Una raccolta di contenuti su Napoli azzurri duri a morire primi...

Temi più discussi: Verona-Napoli LIVE alle 18:00: le probabili formazioni; De Maggio: Atalanta-Napoli, i vertici arbitrali mi hanno confermato una cosa gravissima; A Verona insulti razzisti e tentativi di aggressione ai tifosi del Napoli: la denuncia di Repubblica; Hazard: Piccoli problemi in allenamento ma con Conte abbiamo vinto due trofei in due anni: chapeau.

Azzurri derubati a BergamoChiffi e il Var indirizzano il risultato a favore dell’Atalanta revocando un rigore al Napoli e annullando un gol regolare ... ilroma.net

Napoli, per la svolta c’è la carta Lukaku: azzurri a Riad con l’incubo trasferta, 7 ko in 11 gare!NAPOLI - Cambiare aria potrebbe rivelarsi salutare per Conte ed il Napoli. I partenopei partiranno oggi per Riad, in Arabia Saudita, il teatro della Supercoppa Italiana. La semifinale contro il Milan ... tuttosport.com

Il telefono è muto da giorni. Nessun segnale, nessuna voce familiare. Solo un messaggio sporadico che attraversa una connessione fragile. Maedeh Fallah, studentessa iraniana a Napoli, vive così l'attesa. I genitori sono a Teheran mentre l'Iran è sotto attacco. - facebook.com facebook

Corsa #Champions: cinque squadre per due posti. Le favorite fra #Napoli, #Roma, #Juve, #Como e #Atalanta in vista del rush finale x.com