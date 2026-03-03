Nainggolan ironizza su Openda alla Juve | Se fa i 100 metri alle Olimpiadi può vincere di più

Radja Nainggolan ha commentato ironicamente su Lois Openda, attaccante belga, e la sua possibile esperienza alla Juventus. Il centrocampista ha scherzato sulla rapidità del giocatore, affermando che se Openda partecipasse alle Olimpiadi dei 100 metri, potrebbe ottenere risultati migliori. La battuta è stata rivolta in un contesto in cui si discute delle capacità atletiche del calciatore.