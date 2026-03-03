Nainggolan ironizza su Openda alla Juve | Se fa i 100 metri alle Olimpiadi può vincere di più
Radja Nainggolan ha commentato ironicamente su Lois Openda, attaccante belga, e la sua possibile esperienza alla Juventus. Il centrocampista ha scherzato sulla rapidità del giocatore, affermando che se Openda partecipasse alle Olimpiadi dei 100 metri, potrebbe ottenere risultati migliori. La battuta è stata rivolta in un contesto in cui si discute delle capacità atletiche del calciatore.
Radja Nainggolan conosce bene Lois Openda, suo connazionale belga, e ne dà un giudizio non proprio lusinghiero per i tifosi della Juventus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vasseur sbotta alla domanda su Hamilton, non ne può più: “Smettetela con questa storia”La sostituzione di Riccardo Adami come ingegnere di pista di Lewis Hamilton è evidentemente un nervo scoperto per Fred Vasseur alla Ferrari, che...
Leggi anche: Osimhen fa una sviolinata alla Juve: “Sarebbe un privilegio giocare con uno dei club più importanti”