Musiche Mediterranee al Teatro Agricantus | Stefano Saletti & Banda Ikona per il concerto d' apertura

Raccontare il Mediterraneo come spazio vivo di relazione, in un tra dialogo tradizione e contemporaneità, scrittura e improvvisazione, identità locali e visioni transnazionali. Al Teatro Agricantus di Palermo dal 10 marzo al 21 aprile tornano gli appuntamenti di “Musiche Mediterranee”, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Domenica 18 gennaio al Teatro Bon di Colugna un concerto con musiche dei geni Wagner e Brahms a confrontoRichard Wagner e Johannes Brahms hanno incarnato poli opposti della vita musicale tedesca della seconda metà dell’Ottocento: la cosiddetta “Brahms...

Il Mediterraneo non è un genere musicale. È una delle dimensioni dello spirito. Dal 10 marzo al 21 aprile 2026 il Teatro Agricantus ospita la rassegna Musiche Mediterranee: quattro concerti, quattro attraversamenti sonori, quattro modi diversi di abitare lo stes - facebook.com facebook