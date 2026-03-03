musiche di carter barber schuller e agay con l’ensemble garbarino sabato 31 gennaio alla camera del lavoro di milano

Sabato 31 gennaio alla Camera del Lavoro di Milano si svolgerà un concerto con musiche di Carter, Barber, Schuller e Agay eseguite dall’ensemble Garbarino. L’evento offrirà un’interpretazione del repertorio statunitense attraverso un programma dedicato al quintetto di fiati, uno strumento che riproduce le sonorità di un’orchestra di dimensioni ridotte. La serata fa parte della rassegna organizzata dall’Atelier Musicale.

L'organico fondato da Giuseppe Garbarino rende omaggio ai grandi compositori americani in occasione del nuovo appuntamento dell'Atelier Musicale, la rassegna organizzata dall'associazione culturale Secondo Maggio

