Il ministro della Cultura ha nominato alcuni membri di Fratelli d’Italia nei consigli di amministrazione di musei fiorentini, suscitando reazioni contrastanti. Le opposizioni hanno espresso critiche, mentre le nomine sono state al centro di un acceso dibattito pubblico. La scelta riguarda alcuni esponenti politici inseriti nei consigli di gestione di importanti istituzioni culturali della città.

Sta facendo discutere l’ondata di nomine nei consigli di amministrazione di alcuni importanti musei fiorentini, dove il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha piazzato alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, scatenando l’ira delle opposizioni. Si tratta in particolare della Galleria dell’Accademia, dei Musei del Bargello e delle ville e residenze monumentali fiorentine, nei cui cda sono state nominate alcune figure politiche non elette alle ultime amministrative. Tra i nomi più discussi quelli di Andrea Fossi, candidato di Fdi alle comunali fiorentine, nominato sia alla Galleria dell’Accademia sia ai Musei del Bargello, e Alessia Galdo, anche lei candidata con Fdi, inserita nel cda delle ville e residenze monumentali insieme a Chiara Mazzei, altra esponente dello stesso partito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Musei fiorentini, la zampata di Giuli e l’attacco delle opposizioni

