Mugnano sul Ghiaccio non si ferma | eventi feste e promo fino a giugno

Mugnano sul Ghiaccio continuerà ad essere aperta fino al 30 giugno, con un programma di eventi, feste e promozioni che coinvolgono sia adulti che bambini. La struttura offre numerose occasioni di intrattenimento e attività sportive, mantenendo l’apertura durante tutto il periodo primaverile e fino all’inizio dell’estate. La stagione prosegue con diverse iniziative programmate fino alla fine di giugno.

Buone notizie per gli amanti del pattinaggio: Mugnano sul Ghiaccio resterà aperta fino al 30 giugno, con un calendario ricco di novità pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Dopo il grande successo registrato negli ultimi mesi, con un afflusso costante di visitatori, la pista si conferma una delle attrazioni più apprezzate del territorio dell'area a nord di Napoli per chi cerca divertimento e momenti di svago sul ghiaccio. Per i prossimi mesi sono in programma attività speciali, eventi a tema e servizi dedicati, con l’obiettivo di rendere l’esperienza ancora più accogliente e coinvolgente. L’organizzazione punta a trasformare la pista in un vero e proprio punto di riferimento per famiglie, gruppi di amici e scuole, offrendo occasioni di intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano sul Ghiaccio non si ferma: eventi, feste e promo fino a giugno Mugnano sul Ghiaccio, grande successo durante le festività: la pista di pattinaggio resta aperta fino al 30 giugnoGrande entusiasmo e numeri importanti per Mugnano sul Ghiaccio, la pista di pattinaggio installata nel parcheggio dell’ex centro commerciale Auchan a... “Mugnano sul Ghiaccio”, domenica 14 dicembre pomeriggio speciale con attrazioni e diretta di Udinese-NapoliProsegue il successo di “Mugnano sul Ghiaccio”, il Park Attrazioni allestito presso il centro commerciale di Mugnano ex Auchan, che in queste...