MuBa le associazioni | Il quartiere non sia usato come campo di battaglia

Le associazioni del quartiere Pilastro hanno diffuso un messaggio indirizzato alla comunità, chiedendo che il quartiere non venga trasformato in un terreno di scontro. La comunicazione arriva in seguito agli scontri avvenuti nei giorni scorsi, legati ai lavori per il Museo dei Bambini (MuBa). La nota invita a mantenere un clima di dialogo e rispetto tra i residenti e le parti coinvolte.

Dopo le tensioni al cantiere del Museo dei Bambini, le realtà storiche del rione pubblicano un appello: “La violenza spezza il dialogo, serve confronto vero” Le associazioni del Pilastro prendono posizione dopo gli scontri legati al cantiere del Museo dei Bambini (MuBa) e pubblicano un lungo messaggio destinato alla cittadinanza. Un appello che rifiuta la logica dello scontro frontale e denuncia il rischio di trasformare il quartiere in un terreno di battaglia politica. “Questa non è la nostra storia”, affermano, ricordando decenni di lavoro sul territorio, tra lotte sociali, confronto con le istituzioni e impegno quotidiano contro le criticità economiche e culturali del quartiere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

