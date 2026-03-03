MuBa | 4 feriti cariche e fuoco al Pilastro

Alcuni attivisti e agenti delle forze dell’ordine si sono scontrati nel cantiere del MuBa a Bologna, dove sono stati registrati quattro feriti. Durante gli scontri, sono state lanciate pietre e altri oggetti, e sono state usate cariche di alleggerimento. Alla scena si sono aggiunti momenti di fuoco, creando un quadro di tensione nella zona del Pilastro.

Il cantiere del MuBa a Bologna è tornato a essere teatro di scontri violenti tra attivisti e forze dell’ordine. Dopo uno sgombero all’alba, la sera si è consumata una nuova ondata di aggressioni con l’uso di lacrimogeni e cariche di polizia. Quattro persone sono rimaste ferite durante le operazioni, tra cui tre agenti e un attivista del comitato MuBasta. La tensione nel quartiere del Pilastro è palpabile, con un dispiegamento di forze di sicurezza senza precedenti. La mattina del 2 marzo 2026, alle 6:30, l’area verde che costeggia via Pirandello è stata liberata in circa ventina di minuti. Centocinquanta uomini tra Reparti, Digos e funzionari, supportati da due idranti e due alari, hanno eseguito l’operazione con la presenza anche di carabinieri e Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

