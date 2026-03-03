motocross i giovani italiani da seguire nel mondiale mx2 2026

Il Mondiale di motocross MX2 2026 prende il via questo weekend in Argentina, dove si svolgerà il primo dei diciannove round previsti. Tra i partecipanti ci sono giovani italiani che si preparano a competere a livello internazionale. La stagione promette di essere ricca di emozioni con piloti provenienti da diverse nazioni pronti a sfidarsi sui tracciati di tutto il mondo.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del Mondiale Motocross 2026, che scatterà questo weekend in Argentina con il primo dei diciannove round previsti in calendario. La classe MX2 riparte con il tedesco Simon Laengenfelder nel ruolo di uomo da battere, in qualità di campione iridato in carica, ma gli avversari non mancano e tra i possibili outsider di lusso per il campionato c’è anche un pilota italiano. Stiamo parlando di Valerio Lata, giovane talento romano della Honda che si è già messo in mostra negli ultimi anni tra l’Europeo EMX250 (seconda piazza nel 2024) ed il Mondiale MX2, in cui ha saputo lasciare il segno con alcuni exploit notevoli facendo però fatica a trovare continuità almeno nella sua prima stagione a tempo pieno nella nuova categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

MOTOCROSS INTERNAZIONALI di MANTOVA 8 2 2026 MX2 RACE 1

