Mostra di Venezia | Alberto Barbera direttore artistico fino al 2028

Alberto Barbera è stato confermato come direttore artistico della Mostra di Venezia fino al 2028. La decisione riguarda anche il biennio 2027-2028, mantenendo così la sua posizione alla guida della sezione dedicata alla selezione e alla programmazione del festival cinematografico. La conferma è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un prolungamento del suo incarico iniziato in passato.

Barbera è stato riconfermato anche per il biennio 2027-2028 alla direzione artistica della sezione cinema della Biennale di Venezia, confermando la fiducia nel suo approccio alla Mostra Il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, il cui mandato attuale sarebbe scaduto dopo l'83ª edizione di quest'anno, è stato riconfermato nel ruolo per il 2027 e il 2028. È stato annunciato, infatti, che il consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha approvato la riconferma per altre due edizioni. Questo fa seguito a un'edizione 2025 molto chiacchierata, in cui la selezione includeva After the Hunt di Luca Guadagnino, Frankenstein di Guillermo del Toro, House of Dynamite di Kathryn Bigelow, Il testamento di Ann Lee di Mona Fastvold e La voce di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mostra di Venezia: Alberto Barbera direttore artistico fino al 2028 Mostra Cinema Venezia, Barbera direttore artistico fino al 2028Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera nell’incarico di... Leggi anche: Alberto Barbera confermato alla direzione artistica della Mostra del Cinema di Venezia Aggiornamenti e notizie su Mostra di Venezia Temi più discussi: Classici fuori Mostra: a Venezia, rassegna di 12 film Classici restaurati; Barbera apre a una futura sezione IA per il Festival di Venezia?; Non solo una Biennale senza italiani, ma proprio tutta Venezia senza italiani; Incontri da Festival. Mostra di Venezia: Alberto Barbera direttore artistico fino al 2028Barbera è stato riconfermato anche per il biennio 2027-2028 alla direzione artistica della sezione cinema della Biennale di Venezia, confermando la fiducia nel suo approccio alla Mostra ... movieplayer.it Alberto Barbera riconfermato alla Mostra del Cinema di Venezia fino al 2028La Biennale di Venezia conferma Alberto Barbera direttore artistico della Mostra del Cinema per il biennio 2027-2028: è in carica dal 2012 ... exibart.com DA SAN SEVERO ALLA MOSTRA DI VENEZIA: “Indietro Così!” di Tony Campanozzi arriva nelle sale - facebook.com facebook