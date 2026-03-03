Morto il dermatologo Lorenzo Lunardon

A Padova si è spento il dermatologo Lorenzo Lunardon, figura molto nota e stimata nella comunità medica. Nato a Marostica, in provincia di Vicenza, Lunardon aveva 78 anni e si trovava ad Arco, in Trentino, quando è deceduto. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e pazienti.