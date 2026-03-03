Morto il dermatologo Lorenzo Lunardon
A Padova si è spento il dermatologo Lorenzo Lunardon, figura molto nota e stimata nella comunità medica. Nato a Marostica, in provincia di Vicenza, Lunardon aveva 78 anni e si trovava ad Arco, in Trentino, quando è deceduto. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e pazienti.
Lutto a Padova per la morte di un dermatologo molto noto e rispettato, Lorenzo Lunardon. Nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il medico si è spento ad Arco, in Trentino, all’età di 78 anni. Lì era ricoverato in una struttura sanitaria perché si stava sottoponendo a delle cure riabilitative. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Come proteggere la pelle d’inverno, il dermatologo: “Anche il riscaldamento domestico causa stress cutaneo”
Leggi anche: Aumentano i casi di acne tra i giovani, il dermatologo: “Si minimizza ma è vera sofferenza psicologica”