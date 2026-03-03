morto il boss nitto santapaola fu il mandante della strage di capaci

È deceduto nel carcere di Opera Nitto Santapaola, noto boss catanese e leader del clan Santapaola-Ercolano. Santapaola è stato coinvolto come mandante nella strage di Capaci. La sua morte avviene mentre si trovava in custodia penitenziaria. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

È morto nel carcere di Opera Nitto Santapaola, storico boss catanese a lungo a capo del clan Santapaola-Ercolano. Era malato da tempo. La procura di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo dell’ex capomafia, condannato a diversi ergastoli per alcune delle più gravi stragi di Cosa nostra. Il suo nome è legato innanzitutto alla stagione delle stragi dei primi anni Novanta. Santapaola fu condannato all’ergastolo – assieme ad altri boss della mafia – come mandante della strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Morto in carcere il boss Nitto Santapaola, mandante della strage di CapaciOpera (Milano), 3 marzo 2026 – È morto oggi nel carcere di Opera, in provicnia di Milano, Nitto Santapaola.

Morto il boss Benedetto Nitto Santapaola ritenuto il mandante della strage di Capaci, era detenuto al 41 bisÈ morto a 87 anni nel reparto detentivo del San Paolo di Milano il boss catanese Benedetto “Nitto” Santapaola, figura chiave di Cosa Nostra.

