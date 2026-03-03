Morti in ambulanza omicidi premeditati e con sostanze letali Il figlio di una vittima | Siamo sconvolti

A Forlì, una serie di decessi in ambulanza solleva gravi interrogativi. Sono state riscontrate morti causate da omicidi premeditati e somministrazione di sostanze letali. Il figlio di una delle vittime ha dichiarato di essere sconvolto di fronte a quanto accaduto. La situazione si sta aggravando, con dettagli che si susseguono e difficili da interpretare.

Forlì, 3 marzo 2026 – Uno scenario da incubo che, ora dopo ora, assume contorni sempre più inquietanti. L'inchiesta della Procura di Forlì sulle morti sospette in ambulanza si allarga e si aggrava: al centro delle indagini a carico del 28enne autista della Croce Rossa non c'è più solo l'ipotesi di omicidio, ma prende corpo la pista degli omicidi premeditati. Secondo quanto trapela, l'attenzione degli inquirenti si sta concentrando sull'eventuale utilizzo di sostanze letali: farmaci o composti fatali che sarebbero stati somministrati di proposito ai pazienti anziani durante i delicati trasferimenti dal loro domicilio verso l'ospedale.