Morte Nitto Santapaola il fratello di Paolo Borsellino | Segreti rimasti senza risposta

La morte di Nitto Santapaola in carcere ha riacceso l’attenzione sulle vicende della criminalità organizzata. Il fratello di Paolo Borsellino ha dichiarato che rimangono segreti irrisolti riguardo ai collegamenti tra Cosa nostra e le istituzioni. La notizia ha suscitato nuove discussioni sui misteri ancora aperti e sui documenti non resi pubblici.

La morte in carcere di Nitto Santapaola riaccende il dibattito sui segreti mai rivelati di Cosa nostra e sui presunti rapporti tra mafia e Stato. Intervenendo all’Adnkronos, Salvatore Borsellino, fratello del giudice antimafia Paolo Borsellino, assassinato nella strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992, afferma che il boss catanese "porta con sé terribili segreti" non solo sull’organizzazione mafiosa ma anche su presunti e mai chiariti intrecci tra criminalità organizzata e apparati dello Stato. Borsellino critica inoltre l’attenuazione dell’ergastolo ostativo e i benefici concessi ai condannati all’ergastolo, sostenendo che tali misure rischiano di ridurre la possibilità che altri capi mafiosi scelgano di collaborare con la giustizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

È morto il boss di Cosa Nostra Nitto SantapaolaRitenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti...

