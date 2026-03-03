Morte Lucia Salcone altri telefoni e pc sequestrati a Caliendo | la Procura ordina una perizia

La Procura di Foggia ha disposto una perizia su tre dispositivi informatici, tra telefoni e computer, appartenenti a Ciro Caliendo, arrestato il 23 febbraio con l'accusa di aver ucciso la moglie Lucia Salcone. Nell'ambito del procedimento, sono stati sequestrati ulteriori telefoni e computer del sospettato. La richiesta di analisi riguarda i dispositivi in uso all'imprenditore vitivinicolo di San Severo.

I dispositivi sono stati sequestrati dalla polizia il giorno dell'arresto. L'incarico è stato affidato al dott. Davide Carnevale, perito informatico e consulente tecnico di Bari, che ha chiesto un periodo di 30 giorni per analizzare il materiale, estrarne copia forense e depositare le risultanze Il fatto risale alla sera del 27 settembre del 2024. I dispositivi in esame sono stati sequestrati dalla polizia la mattina in cui Caliendo è stato arrestato. L'incarico è stato affidato al dott. Davide Carnevale, perito informatico e consulente tecnico di Bari, che ha già avuto modo di analizzare altri apparecchi informatici nell'ambito della stessa indagine. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

