Morte Domenico i punti da chiarire con l' autopsia

A Bolzano si è svolto l'espianto di Domenico, un bambino di cui si sta parlando molto in queste ore. Il cuore del piccolo è stato congelato con l’obiettivo di un possibile trapianto in futuro. La famiglia di Domenico ha acconsentito all’intervento, che ha coinvolto i medici dell’ospedale locale. Ora si attende l’esito dell’autopsia per chiarire i dettagli sulla scomparsa del bambino.

L'espianto avvenuto a Bolzano, con il congelamento del cuore che avrebbe dovuto dare una nuova vita al piccolo Domenico. Il trapianto avvenuto al Monaldi di Napoli, che sarebbe stato eseguito senza rispettare i tempi del protocollo. E, poi, tutto quello che è successo all'interno dell'ospedale napoletano, dopo l'operazione. Da chiarire anche nuovi particolari che emergono dagli atti. Sembrerebbe che il bimbo sia rimasto senza cuore per almeno 45 minuti. Tutti nodi che dovrà sciogliere l'autopsia, programmata in queste ore, che verrà eseguita con la formula dell'incidente probatorio. Sette, al momento, gli indagati, accusati di omicidio colposo.