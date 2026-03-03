Morte del piccolo Domenico in corso l’autopsia sul corpo del bimbo

In queste ore, 25 periti stanno conducendo l’autopsia sul corpo di Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. Due mesi prima, il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato. La procedura autoptica prosegue mentre si indaga sulle cause della morte.

Sono 25 i periti che in queste ore stanno lavorando sull’autopsia del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo che due mesi prima era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato proveniente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Domani l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto al Monaldi. Poi i funerali a Nola Morte del piccolo Domenico, domani incidente probatorio e autopsiaÈ fissato per domani 3 marzo l’incidente probatorio con autopsia sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo morto all’ospedale Ospedale Monaldi dopo un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Morte del Temi più discussi: La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari; La madre del piccolo Domenico: È finita. Presto una fondazione per non dimenticare mio figlio; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più. Morte del piccolo Domenico, Fnopi contro le strumentalizzazioniMorte del piccolo Domenico, Fnopi interviene nel dibattito e respinge il collegamento tra la vicenda e l’ampliamento delle competenze infermieristiche, invitando a evitare strumentalizzazioni. nurse24.it Morte del piccolo Domenico, nominato perito il medico udinese Ugolino LiviIL Professore entra così nel collegio di esperti incaricati dell’incidente probatorio nel caso del bambino trapiantato deceduto a Napoli ... rainews.it Nel tg delle 14 #TgrSicilia Morte di un mafioso La morte del capomafia Santapaola. Parla il nipote di una delle vittime del boss, il commissario capo Giovanni Lizzio ucciso pochi giorni dopo Borsellino x.com La morte del piccolo #Domenico, oggi incidente probatorio e autopsia per ricostruire con esattezza le fasi del fallito trapianto di cuore. I genitori continuano a chiedere verità e giustizia. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3marzo - facebook.com facebook