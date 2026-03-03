La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato Gianluca Vinci, ha approvato all’unanimità la relazione intermedia sul lavoro svolto. Recentemente, sono state rese note perizie che escludono definitivamente l’ipotesi del suicidio, suscitando un forte interesse sulla vicenda. La relazione riflette i risultati delle indagini e delle analisi condotte fino a ora.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato Gianluca Vinci, ha approvato la relazione intermedia sull'attività svolta all'unanimità. Da segnalare l'assenza di Pd e Avs. "C'è soddisfazione - afferma all'Adnkronos Vinci - era presente tutta la maggioranza, Italia Viva, il M5s. Tutti i presenti hanno votato a favore, erano assenti, ma non in contestazione, Avs e Pd". Un'assenza che "non vediamo come atto ostile - ha proseguito -. Tutti i presenti hanno espresso voto favorevole con plauso per l'attività svolta". Le due perizie del tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori...

© Iltempo.it - Morte David Rossi, scossone dalle perizie: esclusa definitivamente l'ipotesi suicidio

Morte di David Rossi. "La procura chiede le perizie: aperto un fascicolo"Siena, 2 marzo 2026 – La procura di Siena si è mossa, aveva detto il procuratore Andrea Boni in una nota del 5 febbraio scorso riferendosi al caso...

Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: «Lesioni al volto non riconducibili alla caduta». L'ipotesi della lotta prima della morteC'è una nuova verità medica e scientifica sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla...

