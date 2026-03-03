A Monza un uomo è stato condannato a tre mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena dopo aver affrontato un gruppo di ragazzi armato con una spada di kendo. L’episodio si è verificato il 3 marzo 2026 e il procedimento ha portato alla decisione giudiziaria. La condanna è stata emessa dal tribunale locale senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’azione.

Monza, 3 marzo 2026 - Condannato a 3 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena il condomino "samurai" che era sceso da casa con un bastone – simile a una spada di kendo – per allontanare una trentina di ragazzi che avevano invaso di notte il giardino condominiale nel tentativo di imbucarsi a una festa di compleanno, finendo per ricevere un colpo sul volto con un casco da motociclista che gli aveva aperto un sopracciglio e per colpire con uno sberlone un 17enne. Per il 50enne imputato di lesioni personali in un processo al Tribunale di Monza, la Procura aveva chiesto la condanna a 8 mesi di reclusione, invece il giudice gli ha concesso l'attenuante della provocazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, fronteggia un gruppo di ragazzi con una spada di kendo: condannato

