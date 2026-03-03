Mondiali 2026 l’incognita geopolitica | il Mondiale diffuso tra venti di guerra e boicottaggi

A cento giorni dall’inizio dei Mondiali 2026, il torneo si trova al centro di tensioni geopolitiche e rischi di boicottaggi, mentre il coinvolgimento di 48 squadre rappresenta una novità storica. La competizione si svolgerà in più nazioni e si confronta con un clima internazionale caratterizzato da tensioni diplomatiche e preoccupazioni di sicurezza. La situazione attuale ha portato a un clima di incertezza che coinvolge organizzatori e partecipanti.

A 100 giorni dal via, l'Iran valuta il ritiro mentre Svezia, Danimarca e Germania aprono al boicottaggio contro le politiche di Trump. A cento giorni dal calcio d'inizio della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, l'entusiasmo per il primo torneo a 48 squadre della storia cede il passo a una congiuntura diplomatica e securitaria senza precedenti. Nella mattinata di oggi, mentre il countdown segna il passaggio verso l'11 giugno, la rassegna che dovrebbe unire Stati Uniti, Canada e Messico appare funestata da un clima di incertezza radicale. Tra le minacce di boicottaggio europeo, l'escalation militare nel Golfo e le tensioni commerciali in Nord America, il "Mondiale diffuso" rischia di trasformarsi nel più grande banco di prova della tenuta del sistema sportivo internazionale.

Mondiali 2026, l'Europa valuta il boicottaggio: il calcio come leva geopolitica contro TrumpMondiali, dalle tensioni sulla Groenlandia ai dazi: il calcio diventa l'unica arma europea capace di colpire davvero la Casa Bianca

