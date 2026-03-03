Modena | 14 controlli sequestri di hashish e Daspo nei parchi

La Polizia locale di Modena ha effettuato 14 controlli nei parchi e nelle aree più frequentate della città. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi quantitativi di hashish e di merce rubata. Sono stati inoltre emessi vari provvedimenti di Daspo nei confronti di soggetti considerati pericolosi. Le operazioni sono state condotte nel corso delle ultime settimane.

La Polizia locale di Modena ha intensificato i controlli nei parchi e nelle zone sensibili della città, portando a numerosi sequestri di hashish e merce rubata. Nell'arco di quattordici servizi svolti nella prima metà di febbraio, gli agenti hanno contestato quattro Daspo urbani e segnalato diversi giovani alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. Le operazioni si sono concentrate in particolare sui Giardini Ducali e nell'area della stazione, dove la presenza costante delle forze dell'ordine ha permesso di identificare e fermare soggetti coinvolti nello spaccio. Durante un'ispezione nel parco di via Divisione Acqui, è stato rinvenuto circa 20 grammi di hashish in possesso di un giovane, mentre in un veicolo in sosta sono stati trovati altri due soggetti con la stessa sostanza.