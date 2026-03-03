Miroirs No 3 – Il mistero di Laura recensione | un racconto sospeso tra realtà e proiezione interiore

Miroirs No. 3 – Il mistero di Laura è un film diretto dal regista tedesco Christian Petzold. La pellicola si presenta come un racconto asciutto ed essenziale, che si muove tra momenti di realtà e proiezioni interiori. La narrazione trasmette un senso di solitudine che permea tutta la storia. La recensione analizza questa atmosfera e le scelte estetiche del film.

La nostra recensione di Miroirs No. 3 – Il mistero di Laura: il regista tedesco Christian Petzold mette in scena un film asciutto ed essenziale, un racconto sospeso tra realtà e proiezione interiore in cui aleggia un profondo senso di solitudine. Con Miroirs No. 3 – Il mistero di Laura, il regista tedesco Christian Petzold torna ad indagare i territori fragili dell'identità e della memoria, costruendo un racconto sospeso tra realtà e proiezione interiore. Presentato in anteprima mondiale al 78º Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Cinéastes, si tratta di un film visivamente rigoroso ed emotivamente trattenuto, dotato di un'ammirevole densità narrativa che dimostra l'abilità di Petzold nel raccontare l'incertezza contemporanea.