A Milano, una scena insolita ha catturato l’attenzione: una persona ha fatto volare delle scope in modo suggestivo, creando un’atmosfera che mescola poesia e realtà. Nel frattempo, un messaggio scritto a mano è stato recapitato, con un tono affettuoso e diretto, indirizzato a una figura conosciuta, e accompagnato da una colomba. L’evento ha suscitato curiosità tra i presenti, lasciando un’impressione di spontaneità e mistero.

"Caro, caro Totò. Sono io, non ho potuto farmi viva prima perché non è facile venir via di là. Prendi caro, questa colomba è tua, vuol fare tutto quello che vuoi. Vuoi restare con i tuoi amici? Vuoi la luna? Ti ricordi quando volevi la luna?". Che bello se tutti noi avessimo una Lolotta a vegliare su di noi. Pronta a scendere giù dal cielo o chissà da dove, per far volare i poveracci e dare un calcio nel sedere agli avidi ricconi. All’epoca i petrolieri. Oggi forse i palazzinari ingordi. Che i cattivi cambiano forma ma sempre cattivi rimangono. In ogni caso, tutto da scoprire "Miracolo a Milano", nuova attesissima produzione del Piccolo Teatro, da domani all’1 aprile in prima assoluta allo Strehler. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Miracolo a Milano: omaggio al mito. Le scope volano, fra poesia e realtà

