Minorenne sequestrato picchiato e rapinato in un capannone nel Milanese | 3 arresti

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver sequestrato, picchiato e rapinato un minorenne in un capannone nel Milanese. L’episodio risale a ottobre 2025 e coinvolge le accuse di reclusione, violenza e furto aggravato. Le indagini hanno portato all’arresto dei sospettati, che ora sono in custodia. La vicenda è ancora sotto esame dagli inquirenti.

I carabinieri hanno arrestato 3 ragazzi ritenuti i presunti responsabili del sequestro e dell'aggressione subita da un minorenne a ottobre 2025. Per loro le accuse sono sequestro di persona, rapina e furto. Ferno (Varese), 3 marzo 2026 – Un ragazzo, minorenne, fermato per strada a Ferno, accerchiato da tre sconosciuti, minacciato con un coltello e portato in un luogo isolato a Buscate. Il ragazzo era stato costretto a salire in auto a Ferno e portato in un luogo isolato a Buscate. Dopo mesi di indagini, i carabinieri hanno identificato gli aguzzini, poco più grandi della vittima