Ecco l’intervista al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che Repubblica non ha pubblicato ieri. Nel testo si affronta il motivo della visita a Dubai e le questioni legate alla sua presenza nella città, senza approfondimenti o giudizi. Il ministro spiega le sue ragioni e i dettagli dell’incontro, fornendo chiarimenti diretti sui temi trattati durante la visita.

Certi di fare cosa gradita, pubblichiamo l’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto che Repubblica ieri non ha fatto. CROSETTO: Il Medioriente è in fibrillazione non da oggi ed è facile prevedere che l’attacco illegale deciso da Trump e Netanyahu lascerà segni profondi sui fragili equilibri della regione. CROSETTO: Bisogna fare i conti con i fatti: Khamenei è stato ucciso. Ora bisogna lavorare perché da questa situazione oggettiva, che nessuno può cambiare, nascano sviluppi positivi. CROSETTO: Bisogna lavorare perché si trovi un nuovo equilibrio in Medioriente. Occorre spingere per un riavvicinamento dell’Iran agli altri paesi della regione, affinché diventi una fonte di stabilità e non di preoccupazione continua per Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ministro, perché Dubai? L’intervista a Crosetto che non avete letto

Perché anche Dubai viene attaccata? La paura dei 200 studenti italiani. E c'è anche il ministro CrosettoGià dalla mattinata c’erano state le avvisaglie del caos che si sarebbe abbattuto poi alle sette di sera, ora locale, anche sugli italiani che si...

Il ministro Crosetto bloccato a Dubai dopo la sospensione dei voliABBONATI A DAYITALIANEWS Stop ai collegamenti aerei per l’attacco in Iran Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai...

Approfondimenti e contenuti su Ministro, perché Dubai? L’intervista a...

Temi più discussi: Perché anche Dubai è sotto attacco? Le esplosioni al The Palm, la paura dei 200 studenti italiani. E c'è anche Crosetto; Crosetto a Dubai: Ho sbagliato ma lì c'erano i miei figli. M5S chiede le dimissioni; Blog | Ministro, perché Dubai? L'intervista a Crosetto che non avete letto; Il ministro Crosetto bloccato a Dubai. I Servizi non sapevano del viaggio.

Ministro, perché Dubai? L’intervista a Crosetto che non avete lettoCerti di fare cosa gradita, pubblichiamo l’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto che Repubblica ieri non ha fatto. CROSETTO: Il Medioriente è in fibrillazione non da oggi ed è facile ... ilfattoquotidiano.it

Crosetto: ecco perché era a Dubai durante l’attacco USA-Israele in Iran e il rientro con volo di Stato a sue speseIran, Crosetto si difende: cosa faceva a Dubai durante l’attacco Usa-Israele e perché è rientrato con un volo di Stato pagato di tasca sua. tag24.it

Con gli italiani è rientrata anche la moglie del ministro della Difesa Crosetto - facebook.com facebook

Scontro #Tajani - #Conte su cappello #MAGA . Il ministro degli Esteri al leader M5S: lei #Trump la chiamava Giuseppi. Caos in Commissione Esteri e Difesa del Senato, convocata per le comunicazioni urgenti del governo sulla situazione in #Iran x.com