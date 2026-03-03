mina omaggia giorgio armani rileggendo a costo di morire di leali

Durante la sfilata autunno inverno 202627 di Giorgio Armani a Milano, il finale è stato segnato dalla canzone “A costo di morire” interpretata da Mina. La scelta della cantante ha accompagnato le ultime battute della passerella, creando un momento musicale molto intenso. La performance si inserisce nell’evento come un omaggio a Giorgio Armani, che ha presentato le sue nuove creazioni.

MILANO – La sfilata autunno inverno 202627 di Giorgio Armani, si chiude sulle emozionanti note di “A costo di morire” cantata da Mina. Canzone inedita, omaggio di Mina a Giorgio. Il pezzo è una rilettura di Mina che riscopre una canzone di Fausto Leali del 1979 che sarà compresa nell’album “Dilettevoli inedite eccedenze” in uscita a settembre. Mina e Armani sono due giganti: li accomuna l’aver fatto percorsi artistici personali e controcorrente. Le scelte sempre coraggiose e di estrema qualità, hanno permesso loro di creare un modo unico e alternativo di creare musica e moda. Il brano è disponibile dalla mezzanotte di domenica 1° marzo su tutte le piattaforme digitali distribuito da Pirames International. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

