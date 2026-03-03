Milano val bene un film distopico In viaggio con la location manager da Monte Amiata all’ex Macello

C'è il complesso residenziale di Monte Amiata sullo sfondo, tra i protagonisti: "Nato come esperimento, è diventato luogo sperimentale ed emotivo: è talmente grande che ti ci perdi, ti accoglie, ti sovrasta". Ma ci sono anche il luna park di Segrate, con i suoi specchi, il Museo di Storia Naturale con i Giardini Montanelli in notturna, l'area Ex Macello, la scuola Manara. Milano val bene un film, anche distopico. Don't Let The Sun di Jacqueline Zünd arriva in città dopo aver conquistato il Festival di Locarno e prima della distribuzione nelle sale italiane, con Cineteca Milano e in collaborazione con Casa Delle Visioni. Anteprima domani al Metropolis di Paderno Dugnano, con la regista, masterclass all'Arlecchino giovedì e "location tour" martedì 10 marzo, con Manuela Tranchina, location manager.