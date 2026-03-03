Milano è forte Pronti per nuove sfide i numeri delle Olimpiadi e la candidatura per il 2040

Martedì mattina, il presidente della Regione Lombardia ha illustrato i numeri delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e della candidatura per il 2040, evidenziando i dati relativi ai Giochi e alle iniziative di supporto. La presentazione si è concentrata sui numeri e sugli aspetti organizzativi, senza approfondire cause o motivazioni, offrendo un quadro chiaro delle cifre coinvolte in questi eventi.

Dai biglietti venduti agli spettatori fino alle opere e agli investimenti che resteranno sul territorio anche a evento concluso, come eredità per la città. I numeri delle Olimpiadi Milano-Cortina Le Olimpiadi Milano-Cortina in numeri. A presentare un bilancio in cifre dei Giochi invernali Milano-Cortina martedì mattina è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un lungo discorso, in un intervento a Palazzo Pirelli, che si è concluso con un annuncio ambizioso: la disponibilità della Lombardia per le Olimpiadi estive del 2040. “Milano è la porta dell’Italia sul mondo. Ma la sua forza nasce dall’energia di tutta la Lombardia” ha detto Fontana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

