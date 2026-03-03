Milano | dopo il tram solidarietà tra ristoranti contro lo spreco

A Milano, un tram deragliato ha colpito il ristorante Robakatan in via Vittorio Veneto, provocando la morte di due persone e ferendo 54 altri. L’incidente ha coinvolto un mezzo che si è scontrato con il locale, creando un grave disastro nella zona. Dopo l’accaduto, diversi ristoranti hanno espresso solidarietà e si sono uniti contro lo spreco alimentare.

Un tram deragliato ha colpito il ristorante Robakatan in via Vittorio Veneto, causando la morte di due persone e lasciando 54 feriti. Mentre il locale resta chiuso per circa un mese, il Ramen Bar Akira a Isola ha deciso di vendere i prodotti del ristorante danneggiato per evitare lo spreco alimentare e sostenere i proprietari. La tragedia ha lasciato un segno profondo nella città, ma ha anche scatenato una reazione immediata di solidarietà tra le attività commerciali milanesi. L’iniziativa di vendita incrociata, prevista per il prossimo weekend, mira a trasformare un evento distruttivo in un’opportunità concreta di supporto reciproco. I titolari del Robakatan hanno espresso cordoglio per le vittime e ringraziato per i messaggi di sostegno ricevuti, sottolineando la volontà di affrontare la situazione con positività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un Natale contro lo spreco, tra recupero alimentare e solidarietàLe festività natalizie sono un momento di gioia, ma anche un'occasione per riflettere sulle disuguaglianze presenti nelle comunità.

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 40 feriti. Il conducente: "Mi sono sentito male". Meloni: "Solidarietà a Milano"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

