Milano-Cortina Attilio Fontana | Una scommessa vinta ora attendiamo paralimpiadi – Il video

Il governatore della Lombardia ha commentato l'edizione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, definendola una vittoria per la regione e per l’Italia, con record sportivi e un riconoscimento internazionale per l’organizzazione. Ha sottolineato l’orgoglio suscitato tra i cittadini e ha annunciato che ora si attende lo svolgimento delle paralimpiadi. La manifestazione si è conclusa con un forte impatto sulla memoria collettiva.

(Agenzia Vista) Milano, 03 marzo 2026 "Un’edizione che resterà impressa nella memoria della Lombardia e dell’Italia intera: per i record sportivi, per il successo organizzativo riconosciuto a livello internazionale, ma soprattutto per l’orgoglio che ha saputo generare. Ora attendiamo le Paralimpiadi invernali, che sono ancora più importanti da un certo punto di vista, ma già oggi possiamo tracciare un primo bilancio. E possiamo farlo con la consapevolezza di aver scritto una pagina importante della nostra storia". Lo ha detto il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lnews Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. 🔗 Leggi su Open.online

Milano Cortina 2026, Fontana (Lombardia): "Abbiamo investito molto su Paralimpiadi" – Il video(Agenzia Vista) Milano, 17 gennaio 2026 "Noi abbiamo investito molto sulle Paralimpiadi, cercando di rendere più accessibile ogni forma di sport...

“Il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina”, convegno con FontanaROMA - Martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "I grandi eventi come...

Tutto quello che riguarda Milano Cortina Attilio Fontana Una...

Temi più discussi: Olimpiadi 2026, Fontana: un sogno fortemente voluto dalla Lombardia; Milano-Cortina, Cio consegna ordine olimpico a Regione, Fontana: un premio a tutti i lombardi; Chiusi i Giochi Milano Cortina 2026: Italia, sei stata di parola. Show con Bolle e Achille Lauro; Quanto hanno incassato le Olimpiadi di Milano Cortina.

Milano-Cortina, Attilio Fontana: Una scommessa vinta, ora attendiamo paralimpiadiLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Olimpiadi Milano-Cortina, Fontana: «Scommessa vinta. Pronti a dare disponibilità per Giochi estivi del 2040»«1,3 milioni di biglietti venduti, altrettanti viaggiatori in più sulle linee ferroviarie. 1.655 atleti in gara in Lombardia, con 441 medaglie assegnate in 64 eventi». Il governatore è intervenuto in ... varesenoi.it

Dopo tutte le emozioni che l'Olimpiade di Milano Cortina ci ha regalato, il Biathlon torna con la Coppa del Mondo. Nella tappa finlandese di Kontiolahti inizia ufficialmente il dopo Dorothea Wierer. E proprio la Campionessa Azzurra è l'unica italiana ad aver ott - facebook.com facebook

MINISTERO DELLA DIFESA: bilancio positivo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - @GlobusMagazine globusmagazine.it/ministero-dell… #MilanoCortina #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #sport @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa @andreaabodi @Spo x.com