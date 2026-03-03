Milano -Cortina 2026 biglietti digitali e prezzi accessibili per i Giochi Paralimpici

I Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 prenderanno il via il 6 marzo, coinvolgendo atleti e pubblico nelle tre località italiane. Sono stati annunciati biglietti digitali e prezzi accessibili per facilitare la partecipazione di tutti. L’evento si svolgerà in diverse sedi, tra Milano, Cortina d’Ampezzo e la Val di Fiemme, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori.

Cresce l’attesa per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, che porteranno atleti e spettatori nelle sedi di Milano, Cortina d’Ampezzo e Val di Fiemme. I biglietti per assistere alle gare sono già in vendita attraverso un sistema di ticketing interamente digitale, pensato per garantire sicurezza, semplicità di utilizzo e massima accessibilità. La politica dei prezzi è stata studiata per favorire una partecipazione ampia, in particolare di famiglie e giovani. L’89% dei biglietti costa meno di 35 euro. Per gli under 14 il prezzo è fissato a 10 euro, indipendentemente dalla categoria scelta, mentre per gli adulti si parte da 20 euro per la Categoria B e da 40 euro per la Categoria A. 🔗 Leggi su 361magazine.com

