Milan | verso il derby
Il Milan si prepara per il derby della Madonnina contro l’Inter, in programma domenica 8 marzo 2026 alle 20:45 a San Siro. La squadra affronta questa sfida con una situazione difensiva complessa, che richiede attenzione e interventi mirati. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che si affrontano nel cuore della stagione.
Verso il derby della Madonnina contro l’Inter, in programma domenica 8 marzo 2026 alle ore 20:45 a San Siro, il Milan deve fare i conti con una situazione difensiva delicata. Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria in rimonta a Cremona contro la Cremonese (dove il 3-5-2 ha funzionato ma con qualche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Milan, SOS Bartesaghi: escluse lesioni verso il Derby, torna Gimenez
Leggi anche: Milan, piano rimonta verso il Derby: l’Inter e il calendario a ostacoli
INTER-MILAN 0-1: IL DERBY È DI ALLEGRI
Aggiornamenti e notizie su Milan verso il derby
Temi più discussi: Milan-Inter, il domandone a Pressing: chi vince il derby?; Milan-Inter: le ultime news sull'infermeria rossonera; Milan, le condizioni di Bartesaghi verso il derby in vista dei controlli dopo lo stop di ieri; Infortunio Bartesaghi: ansia Milan verso il derby.
Milan, Gabbia ancora out: quasi certa l'assenza nel derbyQuest'oggi a Milanello non si è visto Matteo Gabbia, ancora alle prese con il problema alla coscia che quasi sicuramente gli impedirà di esserci contro la capolista. Scalda i motori De Winter, pronto ... fantacalcio.it
Milan, Jimenez confessa tutta la verità su Allegri: arrivano altri due forfait per il derby, e scoppia il caso AndrèMilan, Jimenez racconta la verità sul messaggio ad Allegri, mentre il Corinthians blocca la trattativa per Andrè ... sport.virgilio.it
#Milan, un #Leao così non si era mai visto: ecco come #Allegri lo ha trasformato in un leader #SempreMilan x.com
Il Milan nella top 15 delle squadre con maggiori incassi tra biglietteria e hospitality! Seconda italiana dopo l’Inter (10ª). Inarrivabile il Real primo a quota 22 mln, l’Arsenal secondo a 183 mln e il PSG terzo a 175 mln #acmilan - facebook.com facebook