Milan operato Gabbia | fuori un mese tegola per Allegri

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dovrà restare lontano dal campo per circa un mese. La notizia arriva in un momento cruciale della stagione, con il team che si prepara alle ultime partite. La lesione ha imposto al giocatore un periodo di recupero, lasciando il tecnico Allegri senza una sua componente titolare in difesa.

Arrivano brutte notizie per il Milan in vista del finale di campionato con Matteo Gabbia che dovrà restare fuori per un mese dai campi di gioco. Il difensore del Milan è stato operato per via in un’ernia inguinale. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore rossonero dovrà restare fuori per un mese. Un problema non da poco conto per i rossoneri che ora hanno tre centrali contati per quello che riguarda la difesa con De Winter, Tomori e Pavlovic a disposizione ed il solo Odogu come alternativa per il pacchetto arretrato. Un’alternativa può essere rappresentata da Bartesaghi che potrebbe agire come braccetto di sinistra nella difesa a tre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

