Milan-Inter derby in campo e sul mercato | i nerazzurri piombano su Goretzka

L'Inter sta seguendo da vicino Leon Goretzka, secondo quanto riportato da 'TuttoSport', in vista di possibili sviluppi sul mercato. La squadra nerazzurra si prepara a un derby che coinvolge anche le operazioni di rafforzamento, mentre il centrocampista tedesco è al centro delle attenzioni delle due società. La situazione si sviluppa in un contesto di interesse e monitoraggio costante.

Come noto da tempo, Leon Goretzka è in uscita dal Bayern Monaco: il tedesco andrà in scadenza di contratto a giugno e sarà libero di firmare con qualsiasi club. Il club rossonero sta monitorando da tempo la pista che porta al centrocampista classe '95, ma nelle ultime ore, proprio nella settimana che porta a Milan-Inter, sembrerebbe essersi acceso un vero e proprio derby di mercato tra le due squadre del naviglio. Secondo quanto riportato da ' TuttoSport', anche l'Inter sarebbe sulle orme di Goretzka. Il club nerazzurro sta cercando un profilo di esperienza per sostituire i senatori in scadenza: Mkhitaryan, Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

