Milan il Patto dei Senatori | missione Derby per riaprire il sogno Scudetto

A poche ore dalla ripresa degli allenamenti a Milanello, il club ha annunciato il Patto dei Senatori, un accordo tra i giocatori più esperti per affrontare la sfida del Derby. L’obiettivo è riaccendere la speranza di conquistare lo Scudetto, mentre l’atmosfera nel centro sportivo rossonero si fa sempre più tesa e carica di attesa.

I leader rossoneri credono alla rimonta sull'Inter; Allegri predica calma e punta alla Champions, ma la squadra vuole il -7 dopo la stracittadina. A poche ore dalla ripresa delle operazioni a Milanello, un'atmosfera densa di elettricità avvolge il centro sportivo rossonero. Se da un lato il tecnico Massimiliano Allegri, fedele al suo dogma della prudenza, continua a indicare pubblicamente la qualificazione in Champions League come l'unico traguardo tangibile, lo spogliatoio sembra pulsare di un'ambizione differente. Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni filtrate dai corridoi del club confermano la nascita di un vero e proprio "Patto dei Senatori": un nucleo di leader carismatici convinti che la corsa al titolo non sia affatto sigillata, nonostante il ritmo forsennato imposto dalla capolista.