Luca Diddi ha commentato senza mezzi termini la prestazione di André Santos, definendolo un giocatore più scarso rispetto a Fofana. La sua opinione si riferisce al trasferimento del centrocampista brasiliano classe 2006, che il Milan ha portato in squadra. Diddi ha attribuito questa scelta a un intervento di Moncada e Busardò, senza usare giri di parole.

Luca Diddi, ex match analyst di Verona e Carpi, oggi opinionista calcistico, si è espresso con parole forti su André, centrocampista brasiliano che il Milan sta provando a prelevare dal Corinthians. Ecco, di seguito, il suo intervento durante l'ultimo episodio di 'Calcio Selvaggio', podcast in onda sul canale YouTube di 'mondopengwin'. "Il Milan acquista il nuovo fenomeno del calcio brasiliano, ma il signor André è semplicemente un Fofana, più scarso. Io ho mandato un messaggio e poi ho chiamato un osservatore amico mio, che conosco e di cui mi fido tantissimo. Ho chiesto di André, mi ha detto che non ha mai fatto prestazioni sopra la sufficienza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Diddi senza giri di parole: “André un Fofana più scarso. È un colpo di Moncada e Busardò”

