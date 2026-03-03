Migranti ondata di sbarchi a Pozzallo | arrivati 103

Negli ultimi tre giorni Pozzallo ha visto un aumento degli sbarchi di migranti, con tre arrivi spontanei. L’ultimo, avvenuto questa notte, ha portato nel porto 103 persone, tra cui 71 uomini, due donne e 30 minori sopra i 14 anni. Le operazioni di sbarco sono state facilitate dalle condizioni meteo favorevoli. I migranti sono stati trasferiti alle strutture di accoglienza locali.

Negli ultimi tre giorni, con il bel tempo, si sono registrati tre sbarchi spontanei, l'ultimo dei quali questa notte con 103 migranti, di cui 71 uomini, due donne e 30 minori over 14. Si tratta di barconi soccorsi dalle motovedette militari della Guardia Costiera. I migranti sono stati trasportati e accompagnati nell'hotspot portuale.

