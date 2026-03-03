migranti 100 persone alla deriva nel mediterraneo

Un’imbarcazione con circa 100 migranti a bordo, partita dalla Libia con destinazione l’Italia, si trova in difficoltà nel Mediterraneo centrale a causa di un guasto al motore. La barca è alla deriva e non riesce a proseguire il viaggio. A bordo ci sono uomini, donne e bambini che attendono soccorsi. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.

Lo fa sapere la Ong Alarm Phone. Le autorità competenti sarebbero state allertate ma non risulterebbe ancora alcun intervento Un'imbarcazione con circa 100 persone, in fuga dalla Libia e diretta verso l'Italia, è alla deriva nel Mediterraneo centrale a causa di un guasto al motore. Lo rende noto l'organizzazione Alarm Phone. Secondo quanto segnalato, le autorità competenti sarebbero state allertate, ma non risulterebbe ancora alcun intervento. L'Ong esprime "forte preoccupazione" per la sicurezza dei migranti e chiede "un soccorso immediato per evitare una possibile tragedia in mare".

Migranti, 30 persone alla deriva salvate e condotte a LampedusaUnità navali italiane hanno soccorso e condotto a Lampedusa un gruppo di 30 migranti che si trovavano alla deriva nel Mar Mediterraneo centrale.

Almeno cinquanta persone migranti sono morte in un nuovo naufragio nel MediterraneoNella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, la motonave Star ha soccorso un migrante nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali.

