Micucci Cecchi si rivolge al sindaco Sandro Parcaroli e alle forze di maggioranza, auspicando un incontro a breve. La richiesta riguarda la definizione di programmi, indirizzi e rapporti con la coalizione, oltre a chiarire i criteri e il metodo per proseguire con l’amministrazione. Si tratta di un passo importante per comprendere le condizioni di collaborazione tra le parti.

Auspichiamo che ci sia presto un incontro con il sindaco Sandro Parcaroli e le altre forze di maggioranza per capire programmi, indirizzi, squadra, criteri, metodo, i rapporti con la coalizione, per capire in pratica le condizioni per andare avanti. Nessuna preclusione al momento. Dopo il confronto decideremo come muoverci". A parlare è Gianluca Micucci Cecchi, il coordinatore di Pensiero e Azione, la civica di maggioranza (nata come lista Parcaroli, prima di prendere le distanze dal sindaco pur rimanendo nel centrodestra). L’avvocato spiega di essere stato chiamato dal candidato bis in anteprima, come gli altri coordinatori. "Speriamo che il confronto avvenga a breve, entro una decina di giorni perché i tempi sono stretti – aggiunge –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Micucci Cecchi apre a Parcaroli: "Spero in un incontro a breve"

Discussioni sull' argomento Pronti cinque candidati a sindaco. Macerata, la sfida può davvero cominciare: nomi e commenti; Nociva, assurda e illogica l’attesa per il candidato sindaco: stavolta non si vince al primo turno; Il terzo polo sceglie Orioli come candidato. Parcaroli, vigilia di passione nel centrodestra; Parcaroli sì, Parcaroli no: settimana decisiva per la scelta. Per la Provincia invece è tutto deciso.

Gianluca Micucci Cecchi (Pensiero e Azione) interviene sulla possibile ricandidatura del sindaco Sandro Parcaroli: «La candidatura non si decide a Roma né sui giornali. Serve un confronto vero nella maggioranza» - facebook.com facebook