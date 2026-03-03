Microsoft ha aperto una nuova selezione per due ruoli di responsabile del marketing dedicati a Xbox. La ricerca avviene pochi giorni dopo il cambio ai vertici della divisione gaming, con l’addio di figure come Phil Spencer e Sarah Bond. La nuova leadership, guidata da Asha Sharma, sta mettendo in atto iniziative per rafforzare il marchio.

Microsoft sembra pronta a inaugurare una nuova fase per il marchio Xbox. A pochi giorni dallo storico cambio ai vertici della divisione gaming, con l’uscita di figure chiave come Phil Spencer e Sarah Bond, la nuova leadership guidata da Asha Sharma ha già impresso un’accelerazione significativa. Il primo segnale concreto arriva dal fronte marketing: la casa di Redmond ha avviato la ricerca di due responsabili senior destinati a ridefinire la strategia promozionale dell’ecosistema Xbox. Secondo quanto riportato da Windows Central, le posizioni aperte non rappresentano una semplice espansione dell’organico, ma indicano una ristrutturazione strutturale dell’approccio comunicativo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Microsoft dà il via alla rivoluzione: cerca due responsabili del marketing per Xbox

