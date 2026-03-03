Microaree per nomadi in programma nuovi interventi In cinque anni spesi 480mila euro

Il Comune di Modena sta pianificando nuovi interventi nelle microaree dedicate ai nomadi, con un investimento di 480 mila euro negli ultimi cinque anni. La chiusura del campo di via Baccelliera, realizzata nel 2007, ha rappresentato un esempio che ha influenzato le strategie adottate successivamente. L'obiettivo è migliorare le condizioni e la gestione delle aree di sosta temporanea.

"Il Comune di Modena è stato tra i primi sul territorio nazionale a intervenire per il superamento dei campi nomadi di grandi dimensioni con la realizzazione di microaree: l'esperienza di chiusura del campo di via Baccelliera, effettuata nel 2007, è stata di stimolo anche per il percorso.